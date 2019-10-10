Казахстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Европейской организацией по ядерным исследованиям

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации соглашения о международном сотрудничестве между правительством Республики Казахстан и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-технического сотрудничества», сообщается на сайте Акорды.

Как сообщалось ранее, соглашение позволит укрепить уже имеющиеся научные связи и создаст базу для обеспечения возможности участия ученых, инженеров, студентов и технических специалистов из Казахстана в научно-исследовательских проектах CERN на долгосрочной основе.

Европейская организация по ядерным исследованиям является ведущей мировой организацией в сфере исследований физики элементарных частиц.

Соглашение позволит молодым ученым и специалистам Казахстана проходить стажировку на действующих установках и участвовать в совместных экспериментах, проводимых на установках CERN.