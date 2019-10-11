Им стал Мигель Диас-Канель Бермудес
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На Кубе впервые за 43 года избрали президента
Фото AFP

Парламент Кубы – Национальная ассамблея народной власти – избрал президента страны. Первым президентом после воссоздания этого поста стал Мигель Диас-Канель Бермудес, сообщает РБК со ссылкой на газету Granma.

Пост президента Кубы существовал до 1976 года, потом был заменен на пост председателя государственного совета. Эту должность на протяжении 30 лет занимал лидер кубинской революции Фидель Кастро, в 2006 году его сменил брат – Рауль Кастро, а в 2018 году этот пост занял 59-летний Мигель Диас-Канель Бермудес. А в этом году на Кубе в результате референдума в феврале была принята новая Конституция, которая восстановила пост президента. Мигель Диас-Канель продолжил занимать пост лидера государства, но уже в качестве президента, в соответствии с Конституций до 2023 года.

Во время инаугурационной речи Диас-Канель заявил, что приоритетами его политики останутся экономика и оборона. В числе приоритетных программ развития он назвал наращивание иностранных инвестиций, расширение экспорта, строительство жилья, производство продуктов питания, туризм, транспорт и использование возобновляемых источников энергии.

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