Они должны будут предоставлять документ, подтверждающий их регистрацию по постоянному месту жительства
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В «Правительстве для граждан» объяснили правила въезда в Россию для казахстанцев
фото Жанары Каримовой

Накануне глава государства подписал закон «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 2006 года». Как пояснил в корпорации «Правительство для граждан», жителям, проживающим в приграничных селах, будут выдавать документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства, сообщает Sputnik Казахстан.

В соответствии с соглашением между Россией и Казахстаном утвержден список таких населенных пунктов.

«В соответствии с внесенными изменениями в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных территорий от 3 октября 2006 года казахстанцы при пересечении границы должны предъявлять удостоверение личности или паспорт, а также документ, подтверждающий их регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории», - сообщил управляющий директор государственной корпорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай.

А так как с 1 ноября в Казахстане отменяются адресные справки, то жителям приграничных с Россией населенных пунктов с 1 ноября во фронт-офисах госкорпорации и через портал egov.kz будут предоставлять сведения, подтверждающие их регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории.

В настоящее время министерство внутренних дел Казахстана разрабатывает подзаконный нормативно-правовой акт.

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