Общая нехватка медицинских автомобилей составляет около 3 тыс.
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Свыше 800 машин скорой помощи обновят в Казахстане в 2019-2020 годах
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

818 карет скорой помощи казахстанской сборки пополнят парк отечественных медучреждений в текущем и следующем году. Всего же в стране не хватает около 3 тыс. медицинский автомобилей различного класса, сообщил в пятницу в ходе презентации корректировок в бюджет на 2019 год в сенате управляющий директор холдинга «Байтерек» Ерсаин Хамитов.

«Что касается лизингового финансирования, оно выделяется до 5-7 лет, в 7% годовых. За 2019-2020 мы планируем обновить 818 единиц «скорой помощи». Общая потребность сейчас составляет около 3 тыс.», - сообщил Хамитов.

Он подчеркнул, что кареты скорой помощи будут отечественного производства, правда, отверточной сборки.

«Можно сказать, что это отверточная сборка. Доля местного содержания относительно небольшая, но те компании, которые занимаются переоборудованием, именно технология следующая: приобретается автомобиль, и его оснащения происходят отдельной компанией, она по сути работает по стандартам министерства здравоохранения. И там уже содержание относительно больше в части местного содержания», - объяснил управляющий директор холдинга.

В свою очередь вице-министр национальной экономики Мади Такиев также сообщил, что сегодня парк машин скорой помощи насчитывает 2 тыс. единиц, однако поставлена задача о необходимости 3 тыс. машин.

«Эти автомобили сейчас выпускаются. Стоимость реанимобиля – 34 млн (тенге – V), линейный автомобиль для линейных бригад – 31 млн, линейный автомобиль для скорой помощи класса «А» – 12 млн и передвижной медицинский комплекс – 39 млн тенге», - рассказал он депутатам.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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