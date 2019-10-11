Сотрудничество Казахстана и Туркменистана развивается «по восходящей линии», уверен Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Ашхабаде встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Как сообщила Акорда, стороны отметили высокий уровень политического диалога между Казахстаном и Туркменистаном, который носит доверительный и открытый характер.

Токаев отметил вклад туркменского лидера в развитие казахско-туркменских отношений.

«Я считаю, что сотрудничество между нашими странами развивается по восходящей линии. В этом очень большая заслуга Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева и, конечно же, ваша заслуга», - сказал он, отметив, что с ним прибыла представительная делегация, «у нас есть целый ряд перспективных проектов».

По информации Акорды, главы государств обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, ситуацию в регионе, а также взаимодействие в рамках различных международных форматов.