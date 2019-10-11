Нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии

В этом году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Как сообщают СМИ, он удостоен ее «за усилия по достижению мира» и вклад в международное сотрудничество.

В частности, он удостоен премии «за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей» и заключение мирного соглашения.

Премия мира является одной из пяти, завещанных Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград и согласно завещанию ее основателя церемония вручения премии мира проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме - в день кончины основателя Нобелевских премий 10 декабря.

В мае 1998 года Эритрея заявила о начале войны против Эфиопии за спорные территории в приграничном регионе Бадме. Поводом стало убийство эфиопскими военными эритрейских чиновников в регионе. Вооруженный конфликт продолжался до 2000 года. В мае - июне 2000 года эфиопские войска вытеснили эритрейцев со спорных территорий. По условиям мирного соглашения, заключенного в декабре 2000 года при посредничестве Алжира, дело было передано в международный арбитраж, разделивший территории примерно поровну; город Бадме, символ войны, остался за эритрейцами. Однако договор так и не был реализован, Эритрея и Эфиопия оставались в состоянии войны. В июле 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеворки подписали декларацию о мире и дружбе, в которой объявлялось о прекращении состояния войны между странами.