Водители общественного транспорта Алматы будут проходить курсы повышения квалификации – Досаев

На встрече акима Алматы Ерболата Досаева с жителями Жетысуского района города один из присутствующих горожан поднял проблему культуры вождения водителей общественного транспорта. На что глава города заявил: культуру будут повышать через курсы, а также будут стимулировать водителей материально.

«Качество обслуживания в (общественном – В.) транспорте является одним из вызовов для нас всех. <…>. По водителям есть (вопросы – В.). Мы еще до конца не решили проблему, связанную с нормативным обеспечением наших предприятий по количеству водителей и их сменности», - признал Досаев.

Он сообщил, что для устранения этих нарушений работа проводится.

В частности, водителей автобусов стимулируют материально: «Мы подняли в очередной раз заработную плату и намерены еще дальше ее поднимать, для того чтобы сделать работу престижной и нормальной». Кроме этого, в этом году будут созданы десять мест отдыха для водителей маршрутных автобусов.

«Уже деньги на первые три выделили, семь ждем ПСД. То есть вопрос создания мест отдыха, где могли бы просто отдохнуть, личные нужды удовлетворить и так далее, это важным является вопросом», - сказал аким.

Но, как признал Досаев, «все зависит от водителя в первую очередь». Поэтому он поручил отработать с колледжами подготовку «новых водителей».

«У нас будет система теперь новая: кто пройдет такие курсы повышения квалификации, мы будем доплачивать к заработной плате. Это вопрос культуры общения с пассажирами, как тормозить и так далее. То есть мы решили пойти через материальное стимулирование. И мы надеемся, что до конца года часть накопившихся вопросов мы снимем», - сказал Досаев.

Ранее «Власть» писала о том, в каких условиях работают в Алматы водители автобусов. Они рассказали, что работают по 16-18 часов, по пути следования автобусов нет туалетов, а перерывы на отдых короткие, но во многих случаях водители простаивают это время в пробках.