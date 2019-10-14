На данный момент убрано 99,2% площадей
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19,1 млн тонн зерна намолочено в Казахстане - МСХ
фото Марии Гордеевой

Тамара Вааль, Vласть

19,1 млн тонн зерна при средней урожайности 12,6 центнера с гектара намолочено в Казахстане, сообщил в понедельник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«В текущем 2019 году уборочные работы в стране начались своевременно, и по данным областных акиматов убрано 15,1 млн га из общей площади зерновых культур в 15,2 млн га, что составляет 99,2%. Намолочено 19,1 млн тонн зерна при средней урожайности 12,6 ц/га», - сообщил Омаров.

Он также констатировал, что, по предварительным расчетам, в текущем году урожай зерновых и зернобобовых может составить почти 19 млн тонн в бункерном весе, что на 2 млн меньше урожая 2018 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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