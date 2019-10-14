В регионах объявлено штормовое предупреждение
  • 267
Сильный ветер ожидается в пяти областях Казахстана
фото Тамары Вааль

В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, в пяти – из-за сильного ветра, сообщает РГП «Казгидромет».

15 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный, западный порывы 15 м/с.

В Костанайской области 15 октября синоптики прогнозируют ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с. В Костанае ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с.

16 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 15-16 октября ожидается ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с. В Петропавловске днем 15-16 октября ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

Ночью и утром 15 октября, 16-17 октября в Кызылординской области местами сохраняется ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с.

15 октября в Актюбинской области ожидаются местами туман, ветер западный, юго-западный, днем местами 15-20 м/с. В Актобе днем 15 октября ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с.

В Мангистауской области 15 октября местами ожидается туман, в Актау туман ночью и утром.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В «Правительстве для граждан» объяснили правила въезда в Россию для казахстанцев
Новости
Активист Альнур Ильяшев намерен через суд лишить Байбека звания «Почетный гражданин Алматы»
Новости
Назарбаев о строительстве китайских предприятий: «По окончанию строительства все уйдут»
Новости
Закрыть проект ЛРТ не позволили международные обязательства – Кульгинов
Новости
Правительство Казахстана изменит подход к выплатам АСП с 1 января 2020 года
Новости
Куандык Бишимбаев вышел на свободу