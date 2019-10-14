Сильный ветер ожидается в пяти областях Казахстана

В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, в пяти – из-за сильного ветра, сообщает РГП «Казгидромет».

15 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный, западный порывы 15 м/с.

В Костанайской области 15 октября синоптики прогнозируют ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с. В Костанае ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с.

16 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 15-16 октября ожидается ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с. В Петропавловске днем 15-16 октября ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

Ночью и утром 15 октября, 16-17 октября в Кызылординской области местами сохраняется ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с.

15 октября в Актюбинской области ожидаются местами туман, ветер западный, юго-западный, днем местами 15-20 м/с. В Актобе днем 15 октября ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с.

В Мангистауской области 15 октября местами ожидается туман, в Актау туман ночью и утром.