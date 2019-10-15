Осужденного за госизмену Константина Сыроежкина лишили казахстанского гражданства

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Константин Сыроежкин, признанный виновным в государственной измене и осужденный на 10 лет лишения свободы, также лишен казахстанского гражданства, сообщила пресс-служба Алматинского городского суда.

«Суд также лишил его гражданства Республики Казахстан. После отбытия основного вида наказания на основании статьи 51 Уголовного кодекса, Константин Сыроежкин будет принудительно выдворен за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд этого лица на территорию Республики Казахстан сроком на пять лет», - говорится в сообщении.

Уточняется, что отбывать наказание осужденный будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

О том, что казахстанский ученый-китаевед Константин Сыроежкин осужден на 10 лет за государственную измену, сообщила ранее пресс-служба комитета национальной безопасности. Указывалось, что приговор вынесен судом 7 октября.

Напомним, 15 января этого года КНБ в отношении Сыроежкина было возбуждено уголовное дело. 19 февраля по решению следственного суда Алматы он был арестован. При этом об аресте ученого стало известно только в марте, после публикации на сайте «ЦентрАзия». Группа казахстанских ученых позднее выступила с открытым письмом в защиту Константина Сыроежкина.

Следствие и процесс над Сыроежкиным проходили полностью в закрытом режиме. Детали его дела до сих пор неизвестны.