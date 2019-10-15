В отношении двух граждан КНР, просивших политубежище в Казахстане, начато досудебное расследование

Досудебное расследование начато пограничной службой Казахстана в отношении двух граждан Китая, прибывших в погранслужбу из Синьцзяна и попросивших в нашей стране политическое убежище, сообщает КазТАГ .

«10 октября пограничной службой КНБ начато досудебное расследование по части 1 статьи 392 (умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан) УК РК в отношении граждан Китая Мұрагера Әлімұлы и Қастера Мұсақана», - говорится в сообщении пресс-службы погранслужбы КНБ РК.

По данным ведомства, накануне их пригласили в региональное управление «Шығыс» ПС в Алматы для выяснения обстоятельств перехода границы. При этом они не были задержаны, «мера пресечения им не избиралась». В погранслужбе сообщили, что они «добровольно остались в расположении РУ «Шығыс», где им были предоставлены питание и ночлег».

«Предварительно оба сообщили, что нелегально перешли границу РК с КНР 1 октября. В связи с этим 15 октября планируется их доставка в г.Зайсан Восточно-Казахстанской области для выяснения обстоятельств пересечения границы, а также проведения процессуальных и иных следственных действий на месте предполагаемого совершения правонарушения», - отметили в ПС.

Установлено, что ранее, в июне 2006 года, Мусаканулы уже нарушал казахстанско-китайскую границу с целью уклонения от уголовной ответственности за конокрадство. Тогда же после разбирательства был выдворен в КНР.

В погранслужбе заверили, что «досудебное расследование в отношении граждан КНР ведется при полном соблюдении их прав, а также в строгом соответствии с международными обязательствами и действующим законодательством Республики Казахстан».

Накануне сообщалось, что двое граждан Китая – этнические казахи - Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы прибыли в Алматы, чтобы просить политическое убежище в Казахстане. Один из них заявил на пресс-конференции Казахстанского международного бюро по правам человека (КМБПЧ), что был заключенным в лагере перевоспитания в Синцзяне на протяжении 4 лет и 8 месяцев. Также мужчин, по их словам, власти Китая преследовали и другими способами, например, выписывали огромные штрафы. Они связывают это «с их происхождением и вероисповеданием».