Новый код столичного аэропорта примут в начале 2020 года – КГА

Новый код столичного аэропорта будет принят в начале 2020 года, сейчас все еще идет обсуждение вариантов, сообщил комитет гражданской авиации.

«В связи с обсуждением в средствах массовой информации нового кода столичного аэропорта хотим проинформировать, что в настоящее время проходят процедуры вступления в силу изменений Резолюции 763 ИАТА, которые требуют определенного времени и ожидаются в январе 2020 года. Данные изменения были поддержаны 14 октября т.г. в г. Варшаве (Польша) на совещании по стандартам пассажирских перевозок (Passenger Standards Meeting) ИАТА с участием всех членов ИАТА», - говорится в сообщении комитета.

По данным ведомства, сейчас совместно с IATA обсуждаются несколько вариантов нового кода.

«Принятие окончательного варианта ожидается в начале следующего года», - уточнили в КГА.

14 октября комитет гражданской авиации сообщил, что Международная ассоциация авиатранспорта (IATA) одобрила изменение кода аэропорта столицы Казахстана, носящего имя первого президента страны. При этом в комитете на уточняющий вопрос Vласти, каким будет новый код аэропорта, ответить не смогли. Не знают об этом и в казахстанских авиакомпаниях.

Ранее комитет сообщал, что предлагает IATA несколько вариантов кода, которые не заняты. При этом коды NUR и NAN заняты аэропортами Австралии и Океании.

В настоящее время столичный аэропорт использует код TSE, от названия Целиноград. Попытки изменить код в годы, когда столица Казахстана носила названия «Акмола» (1991-1998) и «Астана» (1998-2019) были безуспешными. В марте занявший пост президента страны Касым-Жомарт Токаев предложил присвоить городу имя первого президента страны, с конца марта столица Казахстана носит имя «Нур-Султан». В честь Нурсултана Назарбаева назван и аэропорт столицы.