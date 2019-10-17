Внедрить в Казахстане производственную гимнастику предлагает депутат

Тамара Вааль, Vласть
Депутат мажилиса Абай Тасбулатов предлагает внедрить на казахстанских предприятиях производственную гимнастику, что даст толчок развитию массового спорта. Кроме того, по его мнению, необходимо вернуть обязательный ежегодный скрининг для мальчиков, начиная с 14 лет. Такие предложения он озвучил в четверг в мажилисе в ходе презентации новой редакции проекта Кодекса «О здоровье нации и системе здравоохранения».
«Статья 72. Реализация программы «Здоровый город, здоровые рабочие места». Мы предлагаем на предприятиях, заводах, учреждениях введение производственной гимнастики физкультминута, физкультпауза в режиме трудового дня. Выделение средств на спортивную оздоровительную деятельность трудящихся. Развития массового спорта не будет без этого», - считает Тасбулатов.
Кроме того, по его словам, сегодня остро стоит вопрос здоровья парней призывного возраста. Депутат напомнил, что в текущем году в пяти областях не добрали призывников, потому что «они больные».
«Помните, в советское время и до 2011 года юношей с 14 лет сопровождали врачи. Полный скрининг для призывников (проводился – V). У нас этого нет. У нас в 17 лет он уже больной человек. Только в прошлом году 400 человек были уволены из рядов Нацгвардии (по состоянию здоровья – V). Это надо взять на контроль и ввести может скрининг с 14 лет?», - поинтересовался Тасбулатов.
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