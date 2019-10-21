Увеличить количество пеших патрулей поручил глава МВД

В Казахстане будет усилена работа по охране общественного порядка и увеличено количество пеших патрулей. Такое поручение дал в понедельник в ходе коллегии министерства внутренних дел глава ведомства Ерлан Тургумбаев, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, он заявил, что ведется работа по повышению оперативного реагирования и прибытия полицейских нарядов на место происшествия.

«По поручению президента Республики Казахстан в рамках перехода на сервисную модель

работы должна обеспечиваться «обратная связь» с обществом. Начальники территориальных департаментов полиции постоянно должны проводить встречи и еженедельные приемы граждан», - заявил Тургумбаев, отметив, что необходимо «не просто слышать вопросы и предложения, поступающие от жителей, но и реагировать на них».

Для обеспечения должной безопасности граждан, по информации пресс-службы, министр поручил усилить работу по охране общественного порядка и увеличить количество пеших патрулей. Для улучшения работы службы «102» во всех регионах увеличена ее штатная численность. Вместе с тем ведется работа по повышению оперативного реагирования и прибытия полицейских нарядов на место происшествия.

«Вопросы обеспечения защиты законных интересов граждан - это главный приоритет

органов внутренних дел. Люди должны быть уверены в том, что полиция всегда, в любое время суток, готова прийти на помощь», - подчеркнул глава МВД.

По сообщению ведомства, перед органами уголовно-исполнительной системы министр поставил задачи разобраться с нарушениями режима пребывания в исправительных учреждениях и обеспечить условия содержания осужденных. Поднимая тему дисциплины, законности и противодействия коррупции в собственных рядах глава ведомства обратил особое внимание на персональную ответственность первых руководителей в случае совершения подчиненным коррупционного правонарушения.

«В настоящее время вводится новая система критериев оценки деятельности полиции. Она

позволит оценивать не только состояние преступности, но и эффективность работы органов внутренних дел, в том числе посредством социологических исследований и опросов населения», - подчеркнули в пресс-службе.