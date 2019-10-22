Бозумбаев заверил, что в этом году цены на бензин расти не будут

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заверил, что в этом году повышение цен на бензин и дизельное топливо не планируется. При этом при возможном повышении акцизов в будущем в ведомстве предлагают отменить налог на малолитражные автомобили.

«В этом году у нас для изменения цен на бензин и дизельное топливо никаких оснований нет. Попрошу слухи, инсинуации и какие-то домыслы прекратить, ничего мы менять не собираемся, включая акцизы. Мы посчитали, что в этом году акцизы поднимать не надо. Если будем делать, мы считаем, что необходимо, это наше было предложение, отменить налог на транспорт для малолитражных автомобилей. То есть малолитражные автомобили до трех литров – они тогда не должны платить налог на транспорт, чтобы в какой-то степени компенсировать для наиболее уязвимых слоев, которые владеют автотранспортом», - сказал Бозумбаев журналистам во вторник в кулуарах заседания правительства.

Вместе с тем он сообщил, что министерством юстиции уже зарегистрирован совместный приказ Минэнерго, КНБ и комитета госдоходов министерства финансов об ограничении вывоза светлых нефтепродуктов и других видов нефтепродуктов с территории РК автомобильным транспортом.

«Теперь бензин, дизтопливо и прочие виды легких нефтепродуктов запрещается на 6 месяцев вывозить автоцистернами за пределы территории Республики Казахстан. Это первое. Второе: грузовые автомобили, транзитные с переоборудованными баками, не заводскими, будут привлекаться к соответствующей ответственности, и тоже ограничение будет (на вывоз бензина – V). Речь идет о том, что многие грузовые автомобили, даже автобусы, которые идут транзитом через нашу страны, они себе наваривают баки до трех тонн, чтобы просто вывозить (бензин – V)», - пояснил Бозумбаев.

Он отметил, что запрет не будет распространяться на частный автотранспорт, который заезжает в Казахстан с приграничных территорий.

«Заехал, бак налил – welcome! Пожалуйста. Мы цивилизованная страна. Одну канистру налил 20-литровую – пожалуйста. Но не более», - подчеркнул Бозумбаев.

На прошлой неделе министр национальной экономики Руслан Даленов сообщал, что в Казахстане с 1 декабря планируется увеличить акциз на бензин на 10 тенге с литра. Сейчас он составляет 8 тенге. В этом случае, отмечал глава МНЭ, бензин может подорожать на 6%.