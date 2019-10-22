В казахском алфавите на латинице много споров вокруг диграфов – эксперт

У населения Казахстана возникают споры вокруг диграфов в казахском алфавите на латинице. Этот вопрос в первую очередь будет рассматривать орфографическая комиссия при работе над актуализацией нового алфавита, сказала во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций научный секретарь национального научно-практического центра «Тіл-қазына» им. Ш. Шаяхметова Анар Фазылжан.

«Споры в основном вокруг диграфов. Это когда две буквы используются для передачи одного звука. В нашем алфавите у нас таких две буквы – «ш» и «ч». У людей возникает много вопросов при их использовании. Многие читают не так», - пояснила Фазылжан.

Она привела пример, когда на пробных уроках казахского языка на латинице школьники слово «схема» читают как «шема». Также, по ее словам, споры возникают вокруг букв «И» и «І».

«Заглавные буквы ведь не различаются, и поэтому могут слово «ине» прочитать как «іне», или наоборот «ішік» как «ишик». Чтобы исключить такие ошибки в будущем, президент поручил привести в порядок алфавит. Ни один вопрос поднимаемый обществом не останется без нашего внимания, орфографическая комиссия все эти вопросы разрешит», - заверила эксперт.

Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой усовершенствовать казахский алфавит на латинице. По его мнению, в нем по-прежнему есть недостатки.

Напомним, что к 2025 году планируется перевести на латинскую графику все делопроизводство, в феврале этого года был разработан план, а на 2019 год пока запланировано обучать население новому правописанию и подготовить для этого преподавателей.