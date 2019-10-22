Они будут установлены до 1 ноября
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В столичных поликлиниках появятся терминалы для уплаты взносов в ОСМС
фото Жанары Каримовой

В столичных поликлиниках установят терминалы для уплаты взносов в обязательную систему медицинского страхования, сообщает «Казинформ».

«Сейчас Фондом обязательного медицинского страхования прорабатывается вопрос по установлению терминалов в поликлиниках, чтобы каждый гражданин при посещении поликлиники мог оплатить свой месячный взнос. Это касается тех, которые самозанятые, которые сами за себя платят. Это составляет в пределах 2250 тенге», - рассказала руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова в ходе заседания общественного совета в акимате во вторник.

Она уточнила, что терминалы будут установлены до 1 ноября.

Как проинформировала Кисикова, общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за период с 1 июля 2017 года по 30 сентября 2019 года в столице составила более 26 млрд тенге.

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