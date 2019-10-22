На совещании в Акорде обсудили общественно-политическую ситуацию в стране

Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием руководства администрации
президента, секретаря Совета безопасности, руководителей генеральной
прокуратуры, КНБ, МВД и службы государственной охраны. Как сообщила Акорда, «были
рассмотрены актуальные вопросы общественно-политической ситуации в стране».
«Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность укрепления правопорядка и законности в стране в целях обеспечения прав всех казахстанцев. Президент считает необходимым активизацию работы по разъяснению национального законодательства и повышению правовой грамотности граждан», - говорится в сообщении.
Отдельно Токаев принял премьер-министра страны Аскара Мамина. Глава кабмина доложил о социально-экономической ситуации в Казахстане и о принимаемых мерах по недопущению роста цен на социально значимые товары.
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