На совещании в Акорде обсудили общественно-политическую ситуацию в стране

Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием руководства администрации президента, секретаря Совета безопасности, руководителей генеральной прокуратуры, КНБ, МВД и службы государственной охраны. Как сообщила Акорда, «были рассмотрены актуальные вопросы общественно-политической ситуации в стране».

«Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность укрепления правопорядка и законности в стране в целях обеспечения прав всех казахстанцев. Президент считает необходимым активизацию работы по разъяснению национального законодательства и повышению правовой грамотности граждан», - говорится в сообщении.

Отдельно Токаев принял премьер-министра страны Аскара Мамина. Глава кабмина доложил о социально-экономической ситуации в Казахстане и о принимаемых мерах по недопущению роста цен на социально значимые товары.