Британский парламент отказался в срочном порядке принимать соглашение о Brexit

Палата общин нанесла новое поражение премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, соотношением голосов 322 на 308 отклонив предложение правительства в ускоренном темпе до 31 октября принять закон о ратификации соглашения о выходе страны из Евросоюза. Как отмечает Русская служба ВВС , это почти наверняка приведет к новой отсрочке Brexit и досрочным выборам.

Но перед этим Палата общин проголосовала за проект соглашения о выходе из Евросоюза: за то, чтобы принять закон о ратификации соглашения во втором чтении выступили 329 депутатов, против – 299. Напомним, что до этого Палата общин трижды отвергла проект соглашения. Однако Би-би-си отмечает, что это было не очень важное голосование: «антиджонсоновское» готовилось либо отвергнуть предложение о срочном графике, либо затем, приняв соглашение за основу, внести в него поправки. В частности, депутаты от разных партий уже заранее внесли предложение обязать правительство в будущем оставить Великобританию в таможенном союзе с ЕС, чтобы товары между Соединенным Королевством и Евросоюзом смогли по-прежнему перемещаться беспрепятственно, без тарифов, пошлин и квот. Но одновременно это лишит страну возможности самостоятельно заключать договоры о свободной торговле с другими странами, что совершенно неприемлемо для решительных брекситеров во главе с Джонсоном. По сведениям Би-би-си, правительство собиралось отозвать законопроект и вместо этого снова потребовать от оппозиции согласия на внеочередные выборы, если бы прошла эта поправка.

Джонсон объявил, что в рассмотрении закона будет сделана пауза для консультаций с Брюсселем. А во вторник он заявлял, что если ускоренный график будет отвергнут депутатами, а Евросоюз решит дать долгую отсрочку, то он отзовет соглашение из парламента и вместо этого будет добиваться проведения досрочных выборов.

«Я ни в коем случае не позволю этому затянуться еще на месяцы. Если парламент добьется своего и решит отложить Brexit до января или, возможно, на более долгий срок, правительство ни при каких обстоятельствах не станет этим заниматься, и я с огромным сожалением должен сказать, что в таком случае законопроект будет отозван и нам придется объявить всеобщие выборы», - говорил премьер.

Теперь выход Великобритании из ЕС может случиться 31 октября только в том случае, если лидеры стран ЕС откажутся дать новую отсрочку. Пресс-секретарь главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера сразу после голосования в Палате общин сообщила в Twitter, что Еврокомиссия «приняла во внимание» результаты голосования, и Юнкер уже проводит консультации с лидерами стран ЕС. Ранее предполагалось, что ЕС решит вопрос об отсрочке ориентировочно 28 октября.