Малазийская Air Asia планирует открыть прямое авиасообщение с Казахстаном

По данным КГА, сегодня в Куала-Лумпуре казахстанская делегация в составе представителей комитета гражданской авиации, посольства РК в Малайзии, аэропортов столицы, Алматы и Караганды провела переговоры с совладельцем и основателем группы компаний Air Asia и исполнительным директором авиакомпании. В ходе переговоров стороны обсудили возможность открытия прямого авиасообщения авиакомпании Air Asia между Казахстаном и Малайзией.

«Малазийской стороне была предложена возможность выполнения полетов через Казахстан в крупнейшие мировые финансовые центры с 5-й степенью свободы воздуха в аэропортах Нур-Султан, Алматы, Караганды и других. Режим «открытое небо» распространяется на аэропорты городов Нур-Султан, Алматы, Караганды, Шымкент, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей. Также представителями отечественных аэропортов были предложены различные механизмы по стимулированию открытия регулярных полетов. Господин Датук Камарудин бин Меранун (совладелец и основатель группы компаний Air Asia – V) выразил заинтересованность в открытии прямых рейсов в г.Алматы с пятой степенью свободы воздуха в города Европы Рим, Милан, Ницца и г. Нью-Йорк (США)», - говорится в сообщении.

Также проведена встреча с статc-секретарем – главой департамента гражданской авиации министерства транспорта Малайзии. В ходе переговоров были обсуждены вопросы расширения воздушного сообщения малазийскими авиакомпаниями, в том числе Air Asia.

«Со стороны авиационных властей Малайзии выражена полная поддержка инициативы Казахстана по открытию новых рейсов между двумя странами», - отметили в КГА.

Air Asia – бюджетная авиакомпания Малайзии, является самой крупной бюджетной авиакомпанией в Азии и 13-й в мире. Осуществляет полеты по 152 направлениям в 22 странах мира. Парк состоит из 265 воздушных судов. Главным транзитным хабом авиаперевозчика является международный аэропорт Куала-Лумпура. По итогам 2018 года авиакомпанией было перевезено 44,3 млн пассажиров.