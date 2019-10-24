Обязать коллекторов записывать все разговоры с должниками предлагает Нацбанк

Национальный банк Казахстана считает необходимым обязать коллекторов записывать все разговоры с должниками, ограничить их общение с работодателями, а также увеличить уставной капитал для таких агентств до 10 миллионов тенге.

Как отметил в четверг в ходе круглого стола в сенате заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков, если до принятия первого закона «О коллекторской деятельности» в 2017 году в Казахстане действовали порядка 900 компаний, то сегодня их число сократилось до 165. На 1 июля 2019 года в рамках договоров о досудебном взыскании задолженности в работе у коллекторских агентств находилось 854,6 тыс. договоров на сумму 363,1 млрд. тенге, а в структуре, переданной на досудебное взыскание задолженности, 99,7% приходится на банки. В 2018 году в Нацбанк поступило 230 обращений, а за первые пять месяцев текущего года рассмотрено 157 жалоб.

«К наиболее распространенным тематикам жалоб можно отнести следующие вопросы: передача информации о наличии задолженности третьим лицам; осуществление недобросовестных действий по отношению к должнику, его представителю или третьему лицу; непредставление по требованию должника информации и копий документов, подтверждающих полномочия коллекторского агентства, а также направление в адрес должника ложной информации; отказ коллекторского агентства в предоставлении оптимального графика платежей должнику», - перечислил Смоляков.

В этой связи Нацбанк считает, что необходимо внести в поправки в законодательство. В частности, предоставить коллекторскому агентству право взаимодействовать с третьими лицами только для установления местонахождения и/или контактных данных должника. Кроме того, регулятор считает необходимым обязать коллекторское агентство фиксировать весь процесс взаимодействия с должником и третьими лицами, включая телефонные переговоры, с помощью средств аудио- или видеозаписи.

«Определить, что коллекторское агентство обязано совершать телефонные звонки только с телефонных номеров, заявленных коллекторским агентством в уполномоченный орган. Исключить из закона «О коллекторской деятельности» понятие «первичный контакт» и обязанность сообщать должнику номер учетной регистрации в реестре коллекторских агентств. Ограничить взаимодействие коллекторского агентства с работодателем должника только посредством направления письменных почтовых уведомлений», - также добавил Смоляков.

Кроме того, среди предложений Нацбанка - предоставлять должнику вместо договора об оказании услуг по досудебному взысканию и урегулированию задолженности справку-подтверждение о размере задолженности, за достоверность и подлинность которой несет ответственность коллекторское агентство.

«Есть даже такая специфика, когда по договору взыскания и задолженности в рамках взаимодействия банков и коллекторского агентства передается некоторым списком информация о задолженности, как приложение к договору. Естественно, это содержит тайну. И когда заемщик обращается с требованием раскрыть информацию о том, на каком основании коллектор осуществляет с ним взаимодействие, коллектор не может раскрыть, потому что там есть информация о других заемщиках. Поэтому предложение такое, что под ответственность коллекторского агентства он обязан будет предоставлять справку-подтверждение о размере задолженности и о том, что на основании этого он осуществляет взаимодействие с должником», - пояснил зампред Нацбанка.

Регулятор также считает необходимым установить для коллекторского агентства обязательные минимальные требования к собственному капиталу не ниже 10 млн тенге.

Второй раздел поправок Нацбанка не требует внесения изменений в законодательство, а может быть отрегулирован самими коллекторскими агентствами. В их числе: поручить объединениям коллекторских агентств разработать стандарты по работе с должниками, в том числе этические стандарты, по вопросам, не урегулированным законодательством; объединениям коллекторских агентств создать Call-центр или Телефон-доверия для должников; рассмотреть возможность уменьшения количества контактов коллекторского агентства с должником посредством автоматизации процесса взаимоотношений.