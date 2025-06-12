Преобразование Евразийского фонда стабилизации в отдельную организацию закрепил сенат

Cенат d четверг в ходе пленарного заседания одобрил закон «О ратификации протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года». Документ предусматривает преобразование фонда в самостоятельную организацию и отделение его от Евразийского банка развития.

«Протоколом вносятся следующие изменения - преобразование фонда в самостоятельный субъект международного права с целью его отделения от Евразийского банка развития, который на сегодняшний день является управляющим средствами Фонда, ввиду разности их миссий», - сказал сенатор Сергей Карплюк.

Кроме того, предусматривается открытие штаб-квартиры фонда в Астане с возможностью открывать представительства в государствах-участниках. Поправками предусмотрено использование национальных валют для финансирования проектов и программ. Как напомнил депутат, в настоящее время финансирование осуществляется в долларах США или евро. Еще одна норма закона предусматривает использование траст-фондов, особенностью которых является то, что они формируются из целевых взносов с целью безвозмездного финансирования конкретных проектов.

«В настоящее время инструментами фонда являются финансовые и инвестиционные кредиты и гранты», - пояснил Карплюк.

Ранее в заключении мажилиса сообщалось, что целесообразность преобразования фонда обосновывается необходимостью разделения санкционных рисков Евразийского банка развития и ЕФСР, который на сегодня управляет средствами фонда. То есть, разделение миссии ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации даст возможность использовать отличные друг от друга процедуры и политики.

Напомним, Евразийский фонд стабилизации и развития действует при Евразийском банке развития. Учредителями фонда являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. А основными донорами являются Казахстан и Россия.

В середине января 2023 года сообщалось, что Россия перераспределила часть доли в ЕАБР между Казахстаном и другими акционерами, чтобы избежать санкций. А в апреле того же года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соглашение по перераспределению долей в уставном капитале банка. В итоге доля Казахстана увеличилась на 4,3 п.п. - с 32,99% до 37,29 %.

В 2022 году Европейский союз в рамках санкций заблокировал свыше $400 млн в ЕАБР.