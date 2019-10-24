В Алматы вновь произошел прорыв тепломагистрали

В Алматы на пересечении улиц Байзакова и Райымбека произошел прорыв тепломагистрали, сообщил представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ города Ян Гирин. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

«Информация о прорыве поступила в 14:30. Это тепломагистраль, 800 миллиметров в диаметре, она была введена в эксплуатацию в 1971 году. Такие трубы рассчитаны на 25 лет службы максимум. Она в межотопительный период успешно прошла испытания, но, к сожалению, дала сбой, проблемный участок выявился только сейчас. Порядка 40 объектов отключено (От подачи теплоэнергии - V). Ликвидируют последствия и к вечеру будет тепло», - сказал Гирин.

14 октября прорыв тепломагистрали произошел на пересечении улицы Бокейханова и проспекта Райымбека. Три автомобиля затопило, один человек попал под теплоноситель, однако отказался от госпитализации. 15 октября трубопровод с горячей водой прорвало по проспекту Райымбека в районе ТРК «Maxima», никто из прохожих не пострадал.