Казахстан и Беларусь согласовали соглашение о поставках нефти

Казахстан и Беларусь согласовали текст соглашения и поставке нефти и нефтепродуктов, однако сегодня в ходе визита президента Беларуси Александра Лукашенко, документ подписан не будет, сообщил журналистам в пятницу в Акорде министр энергетики Канат Бозумбаев. Он также сообщил, что республика готова предоставить партнерам напрямую договариваться с отечественными нефтедобывающими компаниями.

«Да, мы согласовали основные параметры по соглашению о поставках нефти и нефтепродуктов. Согласовали соглашение, в основном текст. Можно сказать, что 100% согласовали», - сообщил Бозумбаев, отметив, что сегодня соглашение не будет подписано, потому что сначала необходимо провести внутригосударственные процедуры».

Что касается объемов поставки, то, по словам, главы Минэнерго, их пока нет в соглашении.

«В соглашении не будет объемов, будут правила, условия, как это будет делаться», - добавил он. Бозумбаев также сообщил, что белорусская сторона согласилась не заниматься реэкспортом казахстанской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, Казахстан предоставит возможность партнерам самим договариваться с нефтедобывающими компаниями.

«Мы предоставим нашим белорусским партнерам возможность проведения переговоров с нашими нефтедобывающими компаниями. Прежде всего, это наши нефтедобывающие компании на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане», - заключил Бозумбаев.