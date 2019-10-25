Казахстан и Беларусь намерены выровнять дисбаланс в торговле

Казахстан и Беларусь намерены продолжать сотрудничество во многих сферах, однако самой ключевой является торговля, заявили в пятницу в Акорде в ходе официального визита президента Республики Беларусь в Казахстан главы государств.

«Только что в закрытом узком формате мы проговорили основные проблемные вопросы, поскольку во взаимоотношениях самых близких государств друг с другом, как бы то ни было, возникают те или иные вопросы, которые требуют обсуждения, уточнения и самое главное - решения. Я считаю, что в результате начавшихся уже переговоров мы переходим на очень серьезные договоренности, которые, я уверен, будут реализованы в самом ближайшем будущем», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что страны заинтересованы в увеличении торговли, усилении отношений и взаимных связей в гуманитарной сфере и взаимодействии в международных организациях.

Токаев отметил, что соглашения, которые будут сегодня подписаны, а также совместное заявление, «является очень серьезным шагом вперед в продвижении сотрудничества между нашими государствами».

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что сегодня отношения между двумя странами таковы, что стороны открыто обсуждают любой вопрос.

«Хорошие основы для масштабного сотрудничества создают схожесть приоритетов социально-экономического развития и взаимное стремление укреплять реальный сектор экономики. Сегодня в узком составе мы сделали акцент на решение диалога именно в экономической сфере, потому что других проблемных вопросов и в сфере политики, и военно-технического сотрудничества, в дипломатии у нас практически нет», - заверил Лукашенко.

Он отметил тот факт, что Казахстан является ключевым торговым партнером Беларуси. Товарооборот между странами за последние три года увеличился более, чем в два раза, и в 2018 году он достиг 900 млн долларов.

«Мы близки к тому, чтобы преодолеть миллиардную планку товарооборота между Казахстаном и Беларусью. Да, есть определенный дисбаланс торговли в пользу Беларуси, но в последние годы существенно вырос импорт из Казахстана. На 45%. Если в ближайшие годы такие темпы наблюдать, мы выровняем баланс нашей торговли…. Мы готовы рассмотреть предложения казахстанской стороны по достижению сбалансированного товарооборота», - подчеркнул глава Беларуси.