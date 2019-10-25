Такое предложение поддержала госкомиссия по вопросам модернизации
«Казахфильм» может быть исключен из перечня объектов приватизации
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

«Казахфильм» может быть исключен из перечня объектов, подлежащих приватизации. Такая инициатива была поддержана на заседании госкомиссии, сообщила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

«Казахфильм имени Шакена Айманова стоит в списке на приватизацию. Я с радостью хочу сказать, что на прошедшем заседании госкомиссии по вопросам модернизации Республики Казахстан под председательством премьер-министра Аскара Мамина, была поддержана инициатива по исключению «Казахфильма» из перечня объектов, подлежащих приватизации. На сегодня этот вопрос на особом контроле и эта инициатива будет утверждена постановлением правительства в будущем», - сообщила Раимкулова.

Она отметила, что на основании протокола решения госкомиссии, Минкультуры и спорта продолжит прорабатывать данный вопрос.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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