«Казахфильм» может быть исключен из перечня объектов приватизации

«Казахфильм» может быть исключен из перечня объектов, подлежащих приватизации. Такая инициатива была поддержана на заседании госкомиссии, сообщила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

«Казахфильм имени Шакена Айманова стоит в списке на приватизацию. Я с радостью хочу сказать, что на прошедшем заседании госкомиссии по вопросам модернизации Республики Казахстан под председательством премьер-министра Аскара Мамина, была поддержана инициатива по исключению «Казахфильма» из перечня объектов, подлежащих приватизации. На сегодня этот вопрос на особом контроле и эта инициатива будет утверждена постановлением правительства в будущем», - сообщила Раимкулова.

Она отметила, что на основании протокола решения госкомиссии, Минкультуры и спорта продолжит прорабатывать данный вопрос.