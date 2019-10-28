Выход Великобритании из ЕС отсрочили на 3 месяца

Руководители стран Евросоюза согласились предоставить Великобритании очередную отсрочку для Brexit – на этот раз до 31 января 2020 года, сообщает РБК .

Как сообщил глава Европейского совета Дональд Туск на своей странице в Twitter, «решение будет оформлено в письменном виде».

Напомним, что до этого крайним сроком выхода страны из ЕС считалось 31 октября 2019 года.

19 октября депутаты британского парламента приняли поправку, обязывающую премьер-министра страны просить ЕС об отсрочке Brexit. 20 октября Туск сообщил, что получил от британских властей соответствующий запрос. 22 октября британские парламентарии предварительно одобрили сделку по Brexit. 24 октября Борис Джонсон выступил за проведение досрочных парламентских выборов в том случае, если ЕС согласится отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.

«Мы не можем рисковать дальнейшим параличом... Мы должны дать избирателям возможность разрешить ситуацию как можно скорее до наступления очередного дедлайна 31 января», — отмечал британский премьер-министр, пояснив, что выборы могут пройти 12 декабря.