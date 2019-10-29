Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что трамваи в Алматы нужно было оставить – достаточно было обновить парк и отремонтировать рельсы, сообщает «Казинформ» .

«Ликвидация трамвайного сообщения, на мой взгляд, была, мягко говоря, спорным решением. Надо было отремонтировать рельсы, обновить трамвайной парк и оставить трамвай в городе», - сказал Токаев на совещании по социально-экономическому развитию города.

Президент подчеркнул, что «этот вид транспорта успешно функционирует во многих европейских городах».

«Данный пример лишний раз свидетельствует о важности консультации руководства города со специалистами и представительствами общественности», - сказал глава государства.

Вместе с тем президент предложил развивать перспективные виды транспорта в Алматы.

«За последние годы многое сделано для развития транспортной инфраструктуры, но остается ряд серьезных вопросов. По городу ежедневно передвигается порядка 700 тыс. автомобилей, перевозя более миллиона человек. Каждый день только со стороны Каскелена, Капшагая, Талгара через Кульджинский тракт в город заезжает более 200 тыс. автомобилей. Это создает заторы на въезде в Алматы, особенно в час пик. Проблему необходимо решать не только путем реконструкции и расширения дорог, но и через развитие перспективного транспорта. К примеру, через увеличение числа линий метро и развитие общественного транспорта, соединяющего город и прилегающие районы», - сказал Токаев.

При этом он отметил, что транспорт нового поколения должен создаваться на базе смарт-технологий и big data с интеграцией всех соответствующих систем, а «для удобства пассажиров общественного транспорта нужно использовать информационные табло на остановках» и «создавать приложения для смартфонов».

Работа трамваев была прекращена в Алматы в 2015 году. Основанием стала изношенность путей и плохое состояние подвижного состава. Из-за этого в городе произошло два крупных ДТП с участием трамваев.