До 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов может поставлять Казахстан в Беларусь

Казахстан и Беларусь обсуждают поставки нефти и нефтепродуктов в объеме от 1 млн до 3,5 млн тонн, сообщил во вторник журналистам в кулуарах правительства министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Там (в Беларуси – V) «Белнефтехим» – единственная компания, и им нужно провести коммерческие переговоры с нашими компаниями. Мы предполагаем, что это в основном компании, которые работают на принципах СРП и ТШО… От 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Это пока так, но это коммерческие переговоры», - рассказал Бозумбаев.

Он также сообщил, что на прошлой неделе проинформировал министра энергетики России Александра Новака о возможных поставках нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Беларусь.

«По поручению президента нашей страны Касым-Жомарта Кемеловича Токаева вылетал в Москву. В пятницу-субботу провел переговоры со своим коллегой, по ряду вопросов, с господином Новаком. Ему тоже рассказал, что в целом мы по принципам с белорусами договорились… Я проинформировал, никакой неактивной реакции нет, деловая реакция в первую очередь. У нас очень хорошие отношения с российскими коллегами. Мы в принципе очень многие вопросы, которые нужно подписывать, утверждать, мы их по телефону решаем», - подчеркнул глава Минэнерго Казахстана.