Мажилис одобрил ратификацию соглашения о военном сотрудничестве с Турцией

Казахстан и Турция будут проводить совместные учения
Тамара Вааль, VластьВ среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве». Соглашение подписано в Анкаре 13 сентября 2018 года. Его основной целью является дальнейшее развитие долгосрочного военного сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимной выгоды между
странами.
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые