Казахстан и Турция будут проводить совместные учения
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Мажилис одобрил ратификацию соглашения о военном сотрудничестве с Турцией
Фото Минобороны РК

Тамара Вааль, Vласть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве». Соглашение подписано в Анкаре 13 сентября 2018 года. Его основной целью является дальнейшее развитие долгосрочного военного сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимной выгоды между

странами.

Как отмечается в заключении профильного комитета мажилиса, взаимодействие между двумя странами включает такие сферы военного сотрудничества, как военная подготовка и обучение, проведение совместных учений, оборонная промышленность, миротворческие операции, военные, научные и технические исследования и ряд других направлений.

«В целях реализации сотрудничества стороны будут разрабатывать годовые планы сотрудничества. Реализация соглашения обеспечит расширение возможностей Казахстана в военной сфере и положительно отразится на развитии военного сотрудничества между двумя государствами», - подчеркивают в мажилисе.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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