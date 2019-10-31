Запрет начнет действовать 22 ноября
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Twitter запретит всю политическую рекламу
ФОТО С САЙТА GAGADGET.COM

Основатель компании Twitter Джек Дорси заявил, что в соцсети будет запрещено публиковать политическую рекламу. Как сообщают «Ведомости», запрет начнет действовать 22 ноября.

Дорси объяснил, что интернет-реклама, являясь мощным и эффективным инструментом для коммерческих рекламодателей, создает риски для политики, так как с ее помощью можно влиять на избирателей, а это в свою очередь отразится на жизни миллионов людей. Политическая идея должна зарабатывать подписки и ретвиты, а не покупать их, считает он.

«Мы видели, как многие общественные движения достигли огромных масштабов без политической рекламы. Я верю, что это будет только расти», - заявил Дорси.

Ранее Twitter запретил размещать политическую рекламу в Канаде – до завершения парламентских выборов. А в августе запрет коснулся рекламы государственным СМИ, а также использования платного размещения публикаций.

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