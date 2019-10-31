Руководители берут взятки из алчности, а простые специалисты – от безысходности, заявил Шпекбаев

75% привлеченных за коррупцию государственных служащих работают в среднем и низшем звеньях и берут взятки от нужды и откровенной безысходности, заявил в четверг в ходе коллегии по итогам девяти месяцев председатель Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев. При этом он отметил, что у руководителей госорганов есть резервы, чтобы поднять людям зарплату минимум в два раза.

«Текущая зарплата госслужащего на исполнительской должности со стажем работы более 20 лет в госорганах, не перешедших на новую систему оплаты труда, ниже среднего показателя по стране. Несмотря на масштабную работу по цифровизации госуслуг, повышению открытости и прозрачности деятельности государственных органов, комплексные превентивные, карательные меры, нынешний уровень зарплат госслужащих серьезно тормозит процесс противодействия коррупции», - признал Шпекбаев.

По его информации, за последние пять лет 75% привлеченных за коррупцию – это госслужащие среднего и низшего звена с низкой зарплатой.

«В этой связи видится вполне справедливым общественное мнение о том, что руководители берут взятки из алчности, а простые специалисты – от нужды и откровенной безысходности. При этом очевидно, что повышение зарплат не должно ложиться дополнительным бременем на бюджет. Необходима комплексная оптимизация госорганов и подведомственных организаций. Правовая основа для этого создана: первые руководители могут самостоятельно выбирать штатную численность и организационную структуру госоргана. А сэкономленные средства остаются в их распоряжении для повышения зарплат. Резервы в госорганах есть, поэтому увеличить зарплату госслужащим как минимум в два раза вполне реально», - считает глава Антикоррупционной службы.