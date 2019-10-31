В Антикоррупционной службе не согласны с решением Генпрокуратуры по делу Багдата Манзорова

В Антикоррупционной службе не согласны с тем, что генеральная прокуратура сняла обвинения с заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова и направили в надзорный орган возражение. Об этом в кулуарах коллегии сообщил руководитель первого департамента Антикоррупционной службы Канат Сулейменов.

«Будем исходить из фактов. К нам в агентство обратились два наших гражданина. Мы их заявление зарегистрировали в единый реестр досудебных расследований. Начали проводить расследование. В ходе следствия уголовное дело истребовала генпрокуратура и прекратила за отсутствием события преступления. В настоящее время мы с этим решением не согласны. Написали возражение в Генпрокуратуру. Сейчас это решение находится на рассмотрении», - сказал Сулейменов.

На вопрос журналистов, есть ли у них весомые доказательства вины Манзорова в мошенничестве, он отказался «давать окончательную оценку», ссылаясь на тайну следствия.

Что касается заявления генеральной прокуратуры о том, что за незаконное уголовное преследование замакима будут наказаны сотрудники антикоррупционного ведомства, Сулейменов отметил, что «представление в наш адрес поступило, это представление будет на рассмотрении руководства, и оно будет решать, насколько обосновано, кого будут привлекать к дисциплинарной ответственности».

«Манзоров, раз уголовное дело прекратили, никакого статуса не имеет», - сообщил также представитель Антикоррупционной службы, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, Манзорова задержали в конце сентября. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. После задержания замакима поместили в следственный изолятор. Позже меру пресечения изменили на домашний арест. 29 октября стало известно, что генеральная прокуратура Казахстана сняла с него обвинения в мошенничестве, так как в деле отсутствует состав уголовного правонарушения. Уголовное преследование Багдата Манзорова было расценено как незаконное. Сообщалось, что за это будут привлечены к ответственности сотрудники Антикоррупционной службы.