«АрселорМиттал Темиртау» снизит выбросы в окружающую среду на 30%

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана и АО «АрселорМиттал Темиртау» заключили в четверг документ, обязывающий компанию сократить эмиссии на 30% в период 2019-2023 годы, сообщила пресс-службе министерства. При этом данная мера, по словам главы ведомства Магзума Мирзагалиева, не станет единственной для улучшения экологической ситуации в Темиртау.

На заседании по обсуждению актуальных экологических проблем Карагандинской области, Мирзагалиев отметил, что Темиртау на сегодня лидирует в списке экологически неблагополучных городов страны. По его данным, порядка 80% от общего объема выбросов Карагандинской области в загрязнение города вносит АО «АрселорМиттал Темиртау». Однако, несмотря на то, что предприятием за последние 6 лет реализованы природоохранные мероприятия на общую сумму порядка 11 млрд тенге, и «в масштабе финансовых затрат это выглядит эффектно», но «сокращение выбросов загрязняющих веществ произведено всего лишь на более 13,5 тыс. тонн».

«И это только по пыли (6,5 % от общего объема). По другим токсичным газам – сокращений нет», - констатировал глава Минэкологии.

Также, по словам министра, фактическое состояние качества атмосферного воздуха за последние 4 года в городе не улучшается.

«На систематической основе фиксируются превышения ПДК по пыли, диоксиду серы, оксиду углерода, окислам азота, сероводороду, фенолу, аммиаку. Слабая эффективность природоохранных мероприятий, в совокупности с ухудшением качества атмосферного воздуха находят свое правовое подтверждение по результатам проведенного государственного экологического контроля на объектах АО «Арселор Миттал Темиртау», - сказал он.

Для решения указанной проблемы и был заключен меморандум.

Помимо этого, с принятием нового Экологического кодекса будет введено обязательство крупных промышленных компаний внедрять новые технологии с целью снижения нагрузки на окружающую среду.

«Будет проведен аудит крупных промышленных компаний в стране, у их сегодня 2,2 тыс., по каждому предприятию будут выданы рекомендации по переходу на наилучшие доступные технологии. Если компания переходит на НДТ, в этом случае она будет освобождаться от платы за эмиссии. Это и запретительный и стимулирующий метод. Если компания не переходит на НТД, то в этом случае уровень платы за эмиссии будет расти в геометрической прогрессии. Это тот метод, который нам позволит улучшить экологическую ситуацию в стране», - считает министр.

Кроме того, министерство разработает отдельный план природоохранных мероприятий по городу Темиртау.

Комментируя позже условия подписанного с АМТ меморандума, министр отметил, что у предприятия есть возможность сократить выбросы еще больше.

«Может сложиться впечатление, что 30% это много, но это не повод нам успокаиваться, потому что мы считаем, что существует потенциал сократить объем выбросов больше чем на 30% - это те резервы, которые мы смогли найти на данном этапе, поработав с компанией последние три месяца», - сказал Мирзагалиев.

По его словам, министерство будет «очень серьезно и жестко» отслеживать условия выполнения этого документа со стороны АМТ.

«Это будет взято однозначно на очень жесткий контроль. (…) Это будет условие, при котором компания получает разрешения на эмиссии. То есть если компания не получает разрешение на эмиссии, то в этом случае компания просто-напросто не имеет права работать. Поэтому это очень жесткие условия», - отметил он.

По данным министерства, помимо сокращения выбросов, компания также взяла на себя обязательство высадить порядка 500 тыс. деревьев в окрестностях Темиртау.