Данные озвучены за 9 месяцев текущего года
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Почти 340 тыс. казахстанцев уплатили ЕСП на сумму свыше 600 млн тенге
фото Жанары Каримовой

Почти 340 тыс. казахстанцев уплатили ЕСП на сумму свыше 600 млн тенге за девять месяцев текущего года, сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты населения.

Сегодня в столице обсуждали цены НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по перечислению единого совокупного платежа. В частности, предлагается установить тариф на платежное поручение по распределению и перечислению сумм ЕСП в размере 63 тенге, на платежное поручение по возврату ошибочно уплаченных сумм ЕСП – 978 тенге.

По информации Госкорпорации, за период с 1 января по 30 сентября 2019 года было обработано 339 933 платежных поручения на сумму 616,6 млн тенге, направлено в ЕНПФ, государственный фонд социального страхования, в фонд социального медстрахования и орган госдоходов 589 млн тенге.

«Количество плательщиков хотя бы раз уплативших ЕСП за указанный период составляет 339 163 человека», - отмечается в сообщении.

При этом государственной корпорацией в связи с допущенными ошибками в формировании платежных поручений возвращены плательщикам 13 048 платежных поручений на сумму 27,5 млн тенге.

Напомним, с января 2019 года неформально занятые граждане производят уплату ЕСП, который включает в себя 4 платежа – индивидуальный подоходный налог, социальные отчисления, пенсионные взносы, отчисления в систему социального медицинского страхования. Для плательщиков ЕСП установлены минимальные ставки по подоходному налогу и социальным платежам. С учетом разницы в доходах городских и сельских жителей сумма ЕСП для жителей столицы, городов республиканского и областного значения составляет 1 МРП или 2 525 тенге, для жителей других населенных пунктов – 0,5 МРП или 1 262,5 тенге в 2019 году.

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