Почти 340 тыс. казахстанцев уплатили ЕСП на сумму свыше 600 млн тенге за девять месяцев текущего года, сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты населения.

Сегодня в столице обсуждали цены НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по перечислению единого совокупного платежа. В частности, предлагается установить тариф на платежное поручение по распределению и перечислению сумм ЕСП в размере 63 тенге, на платежное поручение по возврату ошибочно уплаченных сумм ЕСП – 978 тенге.

По информации Госкорпорации, за период с 1 января по 30 сентября 2019 года было обработано 339 933 платежных поручения на сумму 616,6 млн тенге, направлено в ЕНПФ, государственный фонд социального страхования, в фонд социального медстрахования и орган госдоходов 589 млн тенге.

«Количество плательщиков хотя бы раз уплативших ЕСП за указанный период составляет 339 163 человека», - отмечается в сообщении.

При этом государственной корпорацией в связи с допущенными ошибками в формировании платежных поручений возвращены плательщикам 13 048 платежных поручений на сумму 27,5 млн тенге.

Напомним, с января 2019 года неформально занятые граждане производят уплату ЕСП, который включает в себя 4 платежа – индивидуальный подоходный налог, социальные отчисления, пенсионные взносы, отчисления в систему социального медицинского страхования. Для плательщиков ЕСП установлены минимальные ставки по подоходному налогу и социальным платежам. С учетом разницы в доходах городских и сельских жителей сумма ЕСП для жителей столицы, городов республиканского и областного значения составляет 1 МРП или 2 525 тенге, для жителей других населенных пунктов – 0,5 МРП или 1 262,5 тенге в 2019 году.