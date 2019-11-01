Осадки и минусовую температуру прогнозируют синоптики в Казахстане

Осадки с похолоданием прогнозируют синоптики в Казахстане 2-4 ноября. По данным РГП «Казгидромет», даже на юге республики ожидается минусовая температура.

«Активный и глубокий циклон переместился на Западную Сибирь, а связанные с ним арктические фронты на западные и северные области Казахстана. На западе уже похолодало, температура воздуха после аномального тепла стала на 1-3°С ниже климатической нормы. В предстоящие выходные дни холодные атмосферные фронты будут перемещаться в восточном направлении и вызывать осадки, туман, гололёд, сильный порывистый ветер в большинстве областей республики», - говорится в прогнозе.

Смещающийся в тыл фронтам холодный антициклон вызовет понижение температуры до -3-12°С, на юге – до 0-5°С, сообщили синоптики.