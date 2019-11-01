Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о сотрудничестве в ликвидации ЧС

Главой государства подписан закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», сообщается на сайте Акорды.

Соглашение подписано 12 сентября в целях развития двустороннего сотрудничества в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оно предусматривает взаимодействие стран в области гражданской обороны, предупреждения природных и техногенных рисков, ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучения специалистов гражданской обороны по оказанию добровольной и взаимной помощи в случаях аварий, бедствий и катастроф, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Также соглашением регламентированы формы сотрудничества, условия и виды оказания помощи, порядок руководства работой по оказанию помощи и другие вопросы, связанные с пересечением государственной границы, возмещением расходов, причинением ущерба и финансированием оказываемой помощи.