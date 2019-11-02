Экс-конгрессмен США заявил о выходе из президентской гонки

Бывший член Палаты представителей Конгресса США от Техаса Бето О`Рурк (кандидат от Демократической партии) заявил о выходе из президентской гонки, пишет «Коммерсантъ» .

Он объяснил это тем, что ему не хватило финансирования, чтобы продолжить борьбу за пост президента.

«Хотя с этим сложно смириться, мне стало ясно, что у нашего штаба нет нужных средств на успешное продвижение вперед... Признать это – в лучших интересах компании и партии, старающихся объединиться вокруг одного кандидата, и в лучших интересах нашей страны»,— говорится в обращении О`Рурка.

47-летний Бето О`Рурк заявил о намерении баллотироваться на пост президента США 14 марта. В первый день своей кампании он собрал более $6 млн, но как писала The New York Times, в дальнейшем О`Рурку «тратил больше денег, чем собирал».

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.