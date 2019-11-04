В Актюбинской области в снежных заносах застряли около 200 машин

В Иргизском районе Актюбинской области на участке автодороги Самара – Шымкент в снежных заносах застряли около 200 автотранспортных средств, сообщила пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям.

«4 ноября в Иргизском районе Актюбинской области на участке с 1153 по 1240 км автодороги Самара-Шымкент вследствие снежных заносов образовалось скопление предварительно 200 автотранспортных средств», - говорится в сообщении.

По данным КЧС, ведутся работы по вызволению автотранспорта из снега и эвакуации людей в пункты обогрева, а также работы по расчистке дорог от снега.

«Эвакопункты организованы и развернуты в близлежащих населенных пунктах», - уточнили в КЧС.

В областном ДЧС развернут оперативный штаб, работает горячая линия по номеру: 8-7132 - 24-75-29.

Ранее в КЧС сообщили, что с вечера 3 ноября в связи с ухудшением погодных условий (снег, гололед, сильная метель, нулевая видимость) в Актюбинской области закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Самара – Шымкент (1357-1240 км, г.Аральск – граница Актюбинской области) для всех видов автотранспорта.

Кроме того, с 3 ноября в связи с ухудшением погодных условий (снег, гололед, сильная метель, нулевая видимость) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Самара-Шымкент (965-1240 км, п.Карабутак – граница Кызылординской области) для всех видов автотранспорта в Кызылординской области.