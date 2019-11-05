Около 28 тыс. иностранных детей остаются в Сирии – ЮНИСЕФ

Около 28 тыс. детей из более чем 60 государств остаются на северо-востоке Сирии, большая часть из них – в лагерях для перемещенных лиц. Об этом оворится в заявлении исполнительного директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетты Фор.

«По нашим подсчетам, около 28 тыс. детей из более чем 60 государств остаются в западне на северо-востоке Сирии, в основном в лагерях для перемещенных лиц. Почти 20 тыс. из них – дети из Ирака», - цитирует заявление РИА Новости.

Отмечается, что более 80% из этих детей – в возрасте до 12 лет, половине не исполнилось 5 лет, а 250 мальчиков, некоторым из которых 9 лет, находятся под стражей.

«Все они живут в условиях, не подходящих для детей», - подчеркивают в ЮНИСЕФ.

Организация вновь призвала сирийской правительство обеспечить безопасную реинтеграцию сирийских детей в свои местные общины, безопасное, достойное и добровольное возвращение на родину иностранных детей обратно в страны их происхождения.