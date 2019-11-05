Казахстанцев приглашают принять участие в международном конкурсе в области научной коммуникации

Журнал OYLA и АО «Фонд науки» при поддержке компании «Шеврон» в Казахстане приглашают казахстанцев, которые смогут объяснить научную концепцию на английском языке за три минуты, принять участие в международном конкурсе в области научной коммуникации FameLab.

Участвовать могут казахстанцы в возрасте от 21 года до 40 лет.

«Вы можете стать новым лицом науки, представлять Казахстан в финале международного конкурса FameLab в Великобритании и открыть двери в мир широких возможностей в области научной коммуникации», - отмечают в журнале OYLA.

При этом на сайте British Council уточняется, что участвовать в конкурсе могут лекторы и исследователи в области естественных наук, инженерии и математики, включая преподавателей с ученой степенью, специализирующихся на точных науках; люди, работающие в области внедрения научных методов, инженерных технологий или математики (например, патентные специалисты, статистики, консультанты по организации производства); студенты, изучающие в университетах естественные науки, математику или инженерное дело, в возрасте от 21 до 40 лет; люди, которые занимаются внедрением научных методов, математики или инженерии в вооруженных силах или государственных ведомствах; люди, которые занимаются внедрением научных методов, математики или инженерии в производстве или бизнесе.

Для участия необходимо записать видео и заполнить форму онлайн-заявки на сайте British Council до 11 января 2020 года. Тех, кто пройдет предварительный отбор, пригласят на мастер-класс по навыкам коммуникации на английском языке. Мастер-класс будет вести один из выдающихся специалистов в мире по коммуникациям.

Победителю национального финала присуждается денежный приз в размере 750 тыс. тенге, обладатели второго и третьего места получат по 350 тыс. тенге. Кроме того, победитель общенационального конкурса посетит научный фестиваль в Челтенхеме, Великобритания, и примет участие в международном финале FameLab.

Финал международного конкурса FameLab проводится совместно с Cheltenham Science Festivals и British Council.