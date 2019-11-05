В декабре повысятся максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным вкладам – КФГД

Как сообщается на сайте КФГД, рост максимальных ставок вознаграждения будет особенно заметным по сберегательным вкладам от 1 года: в зависимости от срока банки смогут принимать сберегательные вклады с пополнением под ставку 12,7-12,9%, а вклады без пополнения под ставку 14-14,6%. Сейчас сберегательные вклады от 3-х месяцев до 3-х лет доступны в 15 банках. Самые востребованные – сберегательные вклады на год и более без пополнения, на такие вклады приходится 85% от объема привлеченных денег. С начала года объем сберегательных вкладов увеличился более чем в 8 раз (716%).

«Банковский сектор усиливает конкуренцию в сегменте сберегательных вкладов, и изменения максимальных рекомендуемых ставок по другим депозитам в тенге будут незначительными. По самым востребованным среди срочных вкладов – на один год и более с пополнением – максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения прибавит 0,1 процентный пункт и составит 10,9%. Максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения по несрочным вкладам на декабрь не изменится и составит 9,8%», - говорится в сообщении.

Так, ставка по несрочным депозитам с пополнением и без составит в ноябре-декабре 9,8%. Ставка по срочным депозитам с пополнением и без в ноябре-декабре сроком на 3 месяца составит 10,3%. Ставка по депозитам сроком на 6 месяцев составит 11,6% в ноябре и 10,3% в декабре. Ставка по депозитам без пополнения сроком 12 месяцев – 11,3% в ноябре и 11,4% в декабре, с пополнением – 10,8% и 10,9% соответственно. Ставка по депозитам без пополнения сроком на 24 месяца – 11,9% в ноябре и 12% в декабре, с пополнением – 10,8% и 10,9% соответственно.

Ставка вознаграждения по сберегательным депозитам сроком на 3 месяца с пополнением и без составит 12,4% в ноябре и 12,7% в декабре; сроком на 6 месяцев – 12,7% и 13,6% соответственно; сроком на 12 месяцев – 13,5% для депозитов без пополнения в ноябре и 14% в декабре, 12,4% и 12,9% соответственно для депозитов с пополнением; сроком на 24 месяца – 13,9% и 14,6% в ноябре и декабре соответственно для депозитов без пополнения и 12% и 12,7% соответственно для депозитов с пополнением.

Как пояснил председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов Акылжан Баймагамбетов, явная разница в ставках вознаграждения по сберегательным вкладам и другим депозитам в тенге связана с тем, что «устойчивое фондирование необходимо каждому банку, который сбалансированно развивает ипотечное кредитование, автокредитование или другие долгосрочные кредитные продукты».

«Конкуренция за сберегательные вклады как ресурс развития – высокая, и в этих условиях одинаково высокие ставки вознаграждения могут предложить и устойчивые банки, и менее устойчивые. Поэтому ставка, под которую банк привлекает сберегательные вклады, становится важным индикатором для вкладчиков. В декабре, с повышением максимальных ставок, банки, возможно, поднимут ставки, а некоторые поднимут до уровня максимальной ставки», - добавил он.