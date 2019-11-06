Билеты на концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке раскуплены за полтора месяца

Концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке состоится через месяц, однако уже сегодня все билеты раскуплены. Из 7 тыс. билетов 75% приобрели американцы, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта. В связи с таким ажиотажем организаторы приняли решение о продаже еще 2 тыс. мест в фан-зоне.

«Димаш Кудайберген выступит с новым уникальным шоу Arnau tour ENVOY 10 декабря 2019 года на легендарной арене Barclays Center в Нью-Йорке. Продажи билетов были открыты 13 сентября и за полтора месяца фанаты артиста выкупили все 7000 билетов, причем 75% из них приобрели американцы», - сообщили в Минкультуры и спорта.

Такой ажиотаж, уверены в ведомстве, является ярким свидетельством таланта Димаша, а также того, что творчество артиста универсально, вне определенных культурных рамок и находит отклик в душе представителей разных стран и народов.

«В связи с таким активным интересом и спросом со стороны поклонников Димаша к предстоящему концерту для продажи на сайте TIcketmaster.com открыли еще 2000 мест в фан-зоне и дальних рядах. Таким образом, у тех, кто еще не успел приобрести билеты на шоу своего кумира, появился шанс», - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, на своем первом сольном концерте в Лондоне в концертном зале Indigo at the O2 Димаш Кудайберген также собрал аншлаг. Тогда концерт посетили 4600 человек из 45 стран мира.

Концерт, который пройдет в декабре текущего года в Нью-Йорке организован министерством культуры и спорта и «обещает стать одним из самых ярких событий Дней культуры Казахстана в США». В пресс-службе отметили, что вся программа шоу и завораживающие сценические образы артиста были разработаны молодой казахстанской командой профессионалов.

«Совместная работа талантливых творческих казахстанцев позволила проработать Arnau tour ENVOY до самых мелких деталей: музыкальное оформление, тематическая фотосессия, дизайны рекламных афиш, танцевальное сопровождение и многое другое. Результат проделанной работы поклонники исполнителя увидят уже в декабре 2019 года», - подчеркнули в министерстве.

Отметим, что Arnau tour ENVOY – это обновленная версия концертной программы ARNAU, с которой певец выступил в столице летом 2019 года. Новая программа включила в себя самые лучшие моменты предыдущей и была дополнена новыми номерами и произведениями. Артист исполнит старые и новые хиты на казахском, английском, русском и китайском языках.