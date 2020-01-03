В трех регионах Казахстана из-за непогоды закрыты дороги

Из-за сильного ветра и метели закрыты дороги в трех регионах Казахстана - Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях, передает госагентство Казинформ .

Так, в Акмолинской области ограничено движение на автодорогах: «Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1353, участок город Нур-Султан-граница Карагандинской области. «Нур-Султан-Петропавловск» км 18-231, участок город Нур-Султан – город Щучинск. «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 16-200, участок город Нур-Султан – граница Павлодарской области. «Екатеринбург-Алматы» км 1006-1247, участок город Атбасар – город Нур-Султан.

В Карагандинской области введено ограничение движения на автодорогах: «Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км 51-102, участок граница Акмолинской области – село Киевка. «Екатеринбург-Алматы» км 1353-1426, участок граница Акмолинской области –город Темиртау. «Кызылорда-Павлодар» км 1066-1135, участок поселок Молодежный - граница Павлодарской области.

В Павлодарской области - на автодороге «Кызылорда-Павлодар» км 1135-1383, участок граница Карагандинской области – город Павлодар.

Движение ограничено для всех видов транспорта.

Сильная метель и ветер продолжаются на севере страны третий день - 1 и 2 января было прервано сообщение столицы с пригородными поселками, закрыты выезды из города.