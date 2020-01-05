5,4% составила инфляция в Казахстане в 2019 году

Инфляция в Казахстане в 2019 году составила 5,4%, сообщает комитет по статистике министерства национальной экономики. Цены на продовольственные товары за прошедший год увеличились на 9,6%, непродовольственные – на 5%, платные услуги – на 0,7%.

С начала текущего года (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года) повышение цен отмечено на муку на 27,3%, крупы – на 25,3%, рис – на 21,6%, рыбу мороженую – на 18,2%, баранину – на 16,9%, говядину – на 16,2%, хлеб – на 16%, конину – на 15,4%, картофель – на 14,3%, макаронные изделия – на 13,4%, яйца – на 11,9%, мясо птицы, свинину – по 11,6%, масло сливочное – на 11,3%, изделия из мяса – на 10,3%, кофе – на 9,7%, сыр сычужный – на 9,5%, булочные и мучные изделия – на 9,3%, чай – на 7,3%. Прохладительные напитки подорожали на 12,4%, табачные изделия – на 12,2%, алкогольные напитки – на 7,6%. Вместе с тем цены на сахар-песок снизились на 22,4%.

Прирост цен на автомобили составил 8,8%, учебно-справочную литературу – 7,8%, канцелярские товары – 6,8%, одежду и обувь – 6,7%, строительные материалы – 6,6%, текстильные изделия – 6,4%, фармацевтическую продукцию, бытовые приборы – по 6,2%, мебель и предметы домашнего обихода – 6,1%, моющие и чистящие средства – 5,8%, товары личного пользования – на 5,7%. Дизельное топливо и уголь подорожали по 1,1%, а бензин и сжиженный газ в баллонах подешевели на 4,6% и 0,4% соответственно.

Цены на услуги культурных мероприятий выросли на 8,4%, санаториев – на 7,4%, здравоохранения – на 6,7%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 6%, услуги общественного питания – на 5,9%, правовые услуги, страхование личных транспортных средств – по 5%.

Пассажирские перевозки междугородним автобусом подорожали на 5,4%, железнодорожным транспортом – на 4,1%, а авиаперевозки наоборот – подешевели на 7,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на центральное отопление снизились на 10,5%, холодную воду – на 7,7%, канализацию – на 7,2%, горячую воду – на 6,1%, электроэнергию, газ, транспортируемый по распределительным сетям – по 4,3%, вывоз мусора – на 3,7%.