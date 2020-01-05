30 пострадавших при крушении самолета Bek Air остаются в больницах

В больницах Алматы и столицы остаются 30 пострадавших при крушении самолета Bek Air 27 декабря 2019 года, сообщили в управлении здравоохранения Алматы.

Как сообщает «Казинформ» со ссылкой на управление, 7 детей находятся в Центре детской неотложной медицинской помощи; 11 взрослых – в Городской клинической больнице №4; 3 взрослых – в Больнице скорой неотложной медицинской помощи; 2 взрослых – в Центральной городской больнице; 3 взрослых – в Алматинской многопрофильной клинической больнице ; 1 пациент в Private Clinic.. Еще 3 пациента – в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии в столице.

По данным горздрава, в отделении реанимации стационаров находятся 2 пациента (1 – в Алматинской многопрофильной клинической больнице, 1 – в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии).

Вместе с тем выписаны из больниц 23 пациента: 9 взрослых из БСМП, 8 – из ГКБ №4, но из них трое переведены в НИИ травматологии и ортопедии, 2 взрослых – из ЦГКБ и 2 – из Алматинской многопрофильной клинической больницы, 2 ребенка – из Центра детской неотложной медицинской помощи. Семеро детей находятся в профильном отделении ЦДНМП.

«Проведено 22 оперативных вмешательств, из них 2 операции детям», - уточнили в управлении.

Между тем сообщается, что второй пилот переведен из реанимации в профильное отделение.

«Состояние его изначально оценивалось как крайне тяжелое. На сегодняшний день стабилизировалось. Он в сознании. На вопросы отвечает адекватно. Был переведен на профильное отделение», - сказала и.о. главного врача горбольницы №4 Айман Байзолданова.

Напомним, в крушении самолета погибли 12 человек, не менее 50 получили травмы.

Причины аварии выясняет правительственная комиссия во главе с премьер-министром страны, она планирует обнародовать результаты до 10 января.

Деятельность авиакомпании Bek Air, а также полеты в Казахстане воздушных судов Fokker-100 приостановлены на неопределенный срок.