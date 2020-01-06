Похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие три дня

7-9 января в Казахстане ожидается похолодание, снег, метели, туман и гололед, сообщает «Казгидромет».

«На южные области Казахстана сместился циклон, который будет вызывать осадки, преимущественно мокрый снег, туман, гололед и небольшое понижение температуры воздуха», - говорится в прогнозе.

Остальная территория республики, по данным синоптиков, будет находиться в зоне влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Европейской части России. Они вызовут местами снег, метель, западный порывистый ветер и понижение температуры воздуха.

Несмотря на похолодание, температура будет выше климатической нормы, на юге и востоке – в пределах средних многолетних значений.