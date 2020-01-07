Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством

«Уходящий в глубь веков, этот день побуждает верующих вновь обратиться к вечным ценностям гуманизма, милосердия и любви к ближнему. Межконфессиональное согласие является одним из важнейших факторов успешного развития Казахстана. Мы строим и развиваем нашу страну на основе фундаментального принципа единства в многообразии и поэтому уверенно смотрим в будущее. Являясь неотъемлемой частью нашего общества, православные христиане вносят значительный вклад в укрепление нашей Независимости. Вместе мы будем упорно трудиться для повышения благосостояния всех граждан нашей страны», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Акорды.

Поздравляя православных христиан нашей страны со светлым праздником Рождества, президент пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.

«Пусть в нашем государстве всегда будут мир и единство!», - заключил Токаев.