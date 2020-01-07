Парламент Ирана признал всех военных США террористами

Иранский парламент во вторник одобрил закон, который относит
армию США и Пентагон к террористической организации и требует, чтобы
правительство страны выделило 200 млн евро на усиление входящего в состав
Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) подразделения специального
назначения «Кудс», которым руководил убитый генерал Касем Сулеймани, сообщает
иранское агентство Fars.
Поправки были внесены в закон от 23 апреля 2019 года, согласно которому Центральное командование США (ЦЕНТКОМ) было признано террористической организацией в отместку за назначение КСИР администрацией США в качестве террористической организации. Теперь в список террористов добавлены «все члены Пентагона, связанные с ним компании, институты и командиры», а также все те, кто ответственен за убийство Сулеймани.
Кроме того, правительство обязано предоставить 200 млн евро из Национального фонда развития для усиления оборонительной мощи, чтобы отомстить за убийство генерала.
7 января главнокомандующий КСИР Хосейн Салами пообещал отомстить за гибель Сулеймани.
«Отомстим жестко, решительно и полно, вот и все», - цитирует его агентство ИРНА.
Он добавил, что «этот мученик (генерал Сулеймани – V) провалил стратегию США по нарушению безопасности исламского мира и не позволил сионистским врагам и США ослабить его власть, поэтому их мечта не сбылась». «Он не позволил США и сионистам победить Йемен, хадж Касим Сулеймани нанес ответный удар заранее, но мы также ответим», - добавил Салами.
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