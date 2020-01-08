Все находившиеся на борту украинского Boeing погибли – СМИ

Все, кто находился на борту украинского пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Иране, погибли, сообщает Reuters .

По разным данным, на борту находилось от 167 до 170 пассажиров и членов экипажа.

Издание Al-Hadath в Twitter пишет, что украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО. Но официального подтверждения этой информации нет.

Позже информацию о гибели всех пассажиров и экипажа подтвердил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилыч, ссылаясь на предварительные данные «Международных авиалиний Украины» (МАУ).

Украинский лайнер потерпел крушение в среду у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Сервис отслеживания положения воздушных судов Flightradar сообщил, что украинский лайнер перестал передавать данные спустя 2 минуты после взлета.

«PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC. Последние данные получены в 2.44 UTC», - говорится в сообщении Flightradar в Twitter.

Генеральный директор по связям с общественностью аэропорта ранее сообщал агентству Fars, что самолет летел из аэропорта Имама Хомейни в Киев, и предположительно, причиной аварии стал технический сбой.