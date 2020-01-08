Все находившиеся на борту украинского Boeing погибли – СМИ

По неофициальным данным, самолет был случайно сбит иранскими ПВО
Все, кто находился на борту украинского пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Иране, погибли, сообщает Reuters.
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